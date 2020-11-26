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Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
1
#Диего Марадона
26 ноября 2020, 00:10
1
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
1
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
1
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
1
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
1
9 достижений Месси, о которых никто не говорит
1
#Лионель Месси
31 мая 2020, 14:52
1
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
4
#музыка
20 мая 2020, 22:57
4
Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
2
#Анхель Ди Мария
01 апреля 2020, 21:05
2
#
новости спорта
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014
08 декабря 2020, 23:41
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
1
09 октября 2020, 10:24
1
Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским
15 ноября 2019, 23:28
В Аргентине в матче любителей мальчик отбил пенальти и умер
13 июля 2019, 00:14
Месси не уйдет из сборной Аргентины
03 июля 2019, 17:22
Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
#Диего Марадона
31 октября 2019, 17:33
Опровергаем мифы о том, что Месси выдавливает игроков и тренеров из «Барселоны» и сборной
#Лионель Месси
05 февраля 2020, 14:05
Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
#Аргентина
10 декабря 2019, 13:38
Месси сказал об уходе из футбола. Какие у него варианты и планы
#Лионель Месси
03 декабря 2019, 17:15
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
#Лионель Месси
25 июля 2019, 10:23
Теперь у Месси война с южноамериканскими судьями
#Лионель Месси
07 июля 2019, 14:45
Никто не понял удаление Месси. Он просто толкнул соперника плечом, а судья показал красную
#Лионель Месси
07 июля 2019, 00:25
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
#Лионель Месси
05 июля 2019, 17:14
Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав
#Лионель Месси
18 марта 2019, 10:33
Хочется в 36 лет быть таким же огненным, как Дани Алвес
#Дани Алвес
03 июля 2019, 11:38
Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея
#Кубок Америки
03 июля 2019, 05:19
Безумный гол Мартинеса на Кубке Америки. Подставил пятку, мяч залетел вратарю между ног
#Лаутаро Мартинес
29 июня 2019, 01:00
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
Месси проиграл 8 турниров с Аргентиной. Половину из них – в финалах
#Лионель Месси
15 июня 2019, 12:53
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21