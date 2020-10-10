Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
Джанлука Лападула из «Беневенто» родился в Италии и почти всю жизнь провел в этой стране (лишь на полгода уезжал в аренду в Словению). Его отец – итальянец, мать – перуанка, поэтому Лападулу несколько раз звали играть за сборную Перу. Он отказался.
Зато сейчас татуировку в честь второй родины – набил на левой руке огромного индейца и выложил его в твиттере с подписью: «Мое происхождение, половина моего сердца, половина моей крови».
В комментариях его тут же поправили: написали, что мужчина на его татуировке больше похож на индейца, проживавшего на территории США, чем на инка (представителя коренного народа Перу).
Похоже, фанаты, поправившие Лападулу, были правы. Так выглядят современные представители коренных народов США:
А это образ воина инков на фестивале Инти Райми в Куско (Перу).
Разумеется, в реплаях к посту Лападулы произошла перепись шутников.
«Моя бабушка приехала в Перу из Палермо, так я узнал о своей связи с Италией. Что бы вы подумали, если бы я вместо тату с Колизеем набил бы на руку Парфенон из Афин? Что, черт его побери, он говорит».
«Как я горжусь тем, что я перуанец! Да здравствует Мачу-Пикчу, одно из чудес света».
«Лападула, нужна тату этого пламени».
«Наверное, Лападула думает, что так выглядит флаг Канады».