Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец

Джанлука Лападула из «Беневенто» родился в Италии и почти всю жизнь провел в этой стране (лишь на полгода уезжал в аренду в Словению). Его отец – итальянец, мать – перуанка, поэтому Лападулу несколько раз звали играть за сборную Перу. Он отказался.

Зато сейчас татуировку в честь второй родины – набил на левой руке огромного индейца и выложил его в твиттере с подписью: «Мое происхождение, половина моего сердца, половина моей крови».