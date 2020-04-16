Участник Второй мировой (99 лет!) собирал для медиков тысячу фунтов, гуляя по саду. Люди прислали 12 млн

9 апреля он начал благотворительную прогулку. План был такой: пройти до юбилея 100 кругов вокруг сада (это примерно 2,5 километра) и собрать тысячу фунтов для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Но к 16 апреля люди задонатили 12 миллионов. А Том Мур закончил дистанцию за две недели до столетия. Даже BBC транслировала финальный круг.