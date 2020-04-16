Том Мур
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
1
#Том Мур #коронавирус

Участник Второй мировой (99 лет!) собирал для медиков тысячу фунтов, гуляя по саду. Люди прислали 12 млн

16 апреля, 12:25

Тому Муру 99 лет. Во время Второй мировой войны он служил в Британской армии, воевал в Индии и Мьянме, дослужился до капитанского звания. 30 апреля ему исполнится сто лет.

Твиттер Томаса Мура

9 апреля он начал благотворительную прогулку. План был такой: пройти до юбилея 100 кругов вокруг сада (это примерно 2,5 километра) и собрать тысячу фунтов для Национальной службы здравоохранения Великобритании. Но к 16 апреля люди задонатили 12 миллионов. А Том Мур закончил дистанцию за две недели до столетия. Даже BBC транслировала финальный круг.

Дедушкой восхищаются все. Респект выразил Рио Фердинанд:

«Том будет взволнован, узнав, что его поддержал другой капитан»

Другие интересные истории
Видео: монахини из Севильи шьют по 500 масок в день и гоняют в баскетбол 🏀
Датский фанат превратил дом в копию «Энфилда»
Руни почти два года выбивал разрешение на трактор в новом доме
Колумбийский футболист рассказал, что кто-то проник на его ферму и изнасиловал корову
Бразилец из минского «Динамо» удалился, переоделся и досмотрел игру на пеньке у забора
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Роман Абрамов
17 апреля, 15:47

🐯

ответить
Все теги
#Том Мур
#коронавирус