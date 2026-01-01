Том Мур

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Умер 100-летний ветеран Том Мур. Это он год назад ходил по двору ради благотворительности и собрал 39 млн фунтов
#Том Мур
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Участник Второй мировой (99 лет!) собирал для медиков тысячу фунтов, гуляя по саду. Люди прислали 12 млн
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#Том Мур
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