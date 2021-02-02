Умер 100-летний ветеран Том Мур. Это он год назад ходил по двору ради благотворительности и собрал 39 млн фунтов

В апреле прошлого года капитан Том Мур, которому на тот момент было 99 лет, запустил благотворительную акцию в поддержку медиков. 9 апреля он начал ходить по саду и к своему юбилею (30 апреля) собирался навернуть 100 кругов. Так он планировал собрать тысячу фунтов.

К 30 апреля он собрал 12 млн фунтов. За все время – 39 млн фунтов. За это королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Сейчас The Guardian сообщил, что сэр Том Мур умер, но причины смерти не назвал. Несколько недель он боролся с пневмонией, а за пару дней до смерти сдал положительный тест на коронавирус.