Том Мур
коронавирус
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#Том Мур #коронавирус

Умер 100-летний ветеран Том Мур. Это он год назад ходил по двору ради благотворительности и собрал 39 млн фунтов

02 февраля, 20:15

В апреле прошлого года капитан Том Мур, которому на тот момент было 99 лет, запустил благотворительную акцию в поддержку медиков. 9 апреля он начал ходить по саду и к своему юбилею (30 апреля) собирался навернуть 100 кругов. Так он планировал собрать тысячу фунтов.

К 30 апреля он собрал 12 млн фунтов. За все время – 39 млн фунтов. За это королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.

Сейчас The Guardian сообщил, что сэр Том Мур умер, но причины смерти не назвал. Несколько недель он боролся с пневмонией, а за пару дней до смерти сдал положительный тест на коронавирус.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Рассказываем о Томе Муре:
Участник Второй мировой (99 лет!) собирал для медиков тысячу фунтов, гуляя по саду. Люди прислали 12 млн
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