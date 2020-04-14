Датский фанат превратил дом в копию «Энфилда»

Теперь ESPN рассказал историю о том, как так вообще получилось. Вот главное:

Ринфельдту 52 года. 40 из них он проводит на матчах «Ливерпуля» и постоянно ездит туда по абонементу. Он регулярно посещает домашние игры «Ливерпуля» и совершает поездку на 1800 миль.

На «Ливерпуль» Ринфельдт тратит в среднем около 25 тысяч фунтов. В эту сумму входят авиабилеты, отели и другие сопутствующие вещи. Мебель, коллекция книг, фотографии и сувениры – все в доме Ринфельдта напоминает о «Ливерпуле».

«Я живу в Дании, поэтому фанатов «Эвертона» не так много. Человек, который живет в соседнем доме, даже не знает, что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Они просто смотрят на меня и думают, что я сумасшедший», – рассказывает Ринфельдт.

В фэйсбуке Ринфельдта есть несколько фотографий из дома и с различных поездок. «Ливерпуль» всегда рядом с ним: