коронавирус
Футбол
Марокканские фанаты продали 60 тысяч билетов на матч против коронавируса. Эм, чего?
08 апреля, 12:52
Болельщики марокканского клуб «Видад» из Касабланки попросили в соцсетях фанатов и сотрудников команды купить билет на виртуальный матч против covid-19.
60 тысяч человек заплатили по 30 дирхамов. И все деньги (это почти полмиллиона долларов) объединение фанатов переведет в Национальный фонд Марокко по борьбе с коронавирусом.
На 8 апреля в Марокко 1184 человека заразились коронавирусной инфекцией.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые