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Марокканские фанаты продали 60 тысяч билетов на матч против коронавируса. Эм, чего?

08 апреля, 12:52

Болельщики марокканского клуб «Видад» из Касабланки попросили в соцсетях фанатов и сотрудников команды купить билет на виртуальный матч против covid-19.

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60 тысяч человек заплатили по 30 дирхамов. И все деньги (это почти полмиллиона долларов) объединение фанатов переведет в Национальный фонд Марокко по борьбе с коронавирусом.

На 8 апреля в Марокко 1184 человека заразились коронавирусной инфекцией. 

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