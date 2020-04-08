Марокканские фанаты продали 60 тысяч билетов на матч против коронавируса. Эм, чего?

60 тысяч человек заплатили по 30 дирхамов. И все деньги (это почти полмиллиона долларов) объединение фанатов переведет в Национальный фонд Марокко по борьбе с коронавирусом.

На 8 апреля в Марокко 1184 человека заразились коронавирусной инфекцией.