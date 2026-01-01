Александра Романовская

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Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов
#Александра Романовская
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Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
#политика
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