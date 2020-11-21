Чемпионка мира по фристайлу исключена из сборной Белоруссии за поддержку протестов
Александра Романовская – двукратная чемпионка Универсиады-2019. В том же году она победила на чемпионате мира. Романовская становилась призером этапов Кубка мира и участвовала в Олимпиаде-2018. Ей 24 года.
Романовская открыто поддерживает протесты в Белоруссии. В сентябре присоединилась к свободному объединению спортсменов Белоруссии. Она рассказала, что в Белоруссии нарушаются права людей. До этого Романовская призывала к пересчету голосов на выборах.
В интервью РБК она рассказала о последствия поддержки протестов. Главная цитата: «Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее».
Еще Романовская сказала, что ее тренер Николай Козеко теперь должен вернуть все стипендии, которые получил за год. Он тоже поддерживал протесты.
Задурили голову людям, вот они кидаются туда-сюда.