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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Словакия VS Россия
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Словакия - Россия: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Словакия
-:-
Словакия - Россия: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Россия
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Словакия
мин
15
Губочан
Томаш Губочан
1
Дубравка
Мартин Дубравка
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
13
Грошовски
Патрик Грошовски
8
Дуда
Ондрей Дуда
10
Русняк
Альберт Русняк
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
11
Беро
Матуш Беро
16
Ганцко
Давид Ганцко
9
Боженик
Роберт Боженик
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
23
Грайф
Доминик Грайф
-
3
Пущек
Лукаш Пущек
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
20
Мак
Роберт Мак
-
7
Громада
Якуб Громада
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
22
Бенеш
Ласло Бенеш
-
21
Дуриш
Михал Дуриш
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
15
Стрелец
Давид Стрелец
-
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Прошлые матчи
15.06.2016
15 июня 2016
ср
16:00
Россия
1 : 2
Словакия
15.06.2016
15 июня 2016
ср
16:00
Россия
1
Словакия
2
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
21:15
Словакия
0 : 1
Россия
07.10.2011
07 окт. 2011
пт
21:15
Словакия
0
Россия
1
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
18:00
Россия
0 : 1
Словакия
07.09.2010
07 сент. 2010
вт
18:00
Россия
0
Словакия
1
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
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Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
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В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
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#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
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24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38