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Станислав Черчесов
Леонид Федун
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#Спартак #РПЛ #Леонид Федун #Станислав Черчесов

СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев

42 минуты назад

«Спартак» отверг переговоры со Станиславом Черчесовым на фоне слухов о смене главного тренера. Клуб назвал новости о Черчесове фейком.

  • Первым о переговорах написал Sport24. По его информации, Черчесов запросил зарплату 2 миллиона евро в год на весь тренерский штаб.   
  • Пока речь идет только о предварительных переговорах, писал Sport24. «Спартак» еще не определился, уволит ли действующего тренера Руя Виторию.

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался от комментариев: «Я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла».

Сам Черчесов подтвердил, что «находится на связи» с Федуном, но факт переговоры также не комментировал:

  • «Очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того».
  • «Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама».

Последним местом работы Черчесова была сборная России. Они тренировал ее с 2016 года, с ним она выступала на ЧМ-2018 и Евро-2020.

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