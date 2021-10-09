Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Валерий Карпин #Станислав Черчесов

Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022

4 часа назад

Сборная России обыграла Словакию (1:0). Это четвертый матч сборной под руководством Валерия Карпина. Все результаты:

➖ Хорватия – 0:0

✔️ Кипр – 2:0

✔️ Мальта – 2:0

✔️ Словакия – 1:0

Всего Россия провела семь матчей в отборе на ЧМ-2022. Она набрала в них 16 очков. Единственное поражение было весной – от Словакии (1:2).

На весеннем отрезке Россия провела три матча. Там сборной руководил Станислав Черчесов. Тогда Россия победила дважды, но пропускала в каждой игре.

Россия допустила 25 ударов в матче против Словакии. Соперник владел мячом 70% игрового времени

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

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Источник:
Гол.ру
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