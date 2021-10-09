Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Словакия
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
4 часа назад
Сборная России обыграла Словакию (1:0). Это четвертый матч сборной под руководством Валерия Карпина. Все результаты:
➖ Хорватия – 0:0
✔️ Кипр – 2:0
✔️ Мальта – 2:0
✔️ Словакия – 1:0
Всего Россия провела семь матчей в отборе на ЧМ-2022. Она набрала в них 16 очков. Единственное поражение было весной – от Словакии (1:2).
На весеннем отрезке Россия провела три матча. Там сборной руководил Станислав Черчесов. Тогда Россия победила дважды, но пропускала в каждой игре.
Россия допустила 25 ударов в матче против Словакии. Соперник владел мячом 70% игрового времени
Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые