Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Станислав Черчесов
Поделиться:
Станислав Черчесов
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
#Станислав Черчесов
25 апреля, 14:35
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
#Станислав Черчесов
20 декабря 2021, 19:35
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
1
#Россия
30 октября 2021, 14:00
1
Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
1
#Артем Дзюба
21 сентября 2021, 19:35
1
«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
#Федор Смолов
06 сентября 2021, 22:49
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
1
#Россия
29 августа 2021, 14:02
1
31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова
1
#Станислав Черчесов
08 июля 2021, 23:25
1
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
2
#Россия
08 июля 2021, 20:18
2
Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах
#Михаил Меркулов
11 июня 2019, 06:00
Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался
#Станислав Черчесов
08 июля 2021, 18:41
«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной
#Станислав Черчесов
08 июля 2021, 17:03
Главные выводы из выступления Черчесова: Дзюба может не сыграть за сборную, отсутствие Джанаева помешало на Евро
1
#Станислав Черчесов
02 июля 2021, 15:28
1
Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие
1
#Евро-2020
13 июня 2021, 23:05
1
«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
#Станислав Черчесов
02 июля 2021, 14:52
«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
3
#Станислав Черчесов
02 июля 2021, 12:40
3
Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
#РФС
30 июня 2021, 16:21
Черчесов точно должен уйти?
#Станислав Черчесов
22 июня 2021, 05:37
Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018
#Россия
21 июня 2021, 23:55
Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
#Криштиану Роналду
19 июня 2021, 16:58
Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
#Станислав Черчесов
16 июня 2021, 19:18
Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ
#Алексей Миранчук
16 июня 2021, 17:37
Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем
3
#Федор Кудряшов
07 июня 2021, 20:45
3
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
2
#Станислав Черчесов
08 июня 2021, 23:10
2
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
06 июня 2021, 01:18
7 вопросов к игре сборной России за неделю до Евро
3
#Россия
05 июня 2021, 21:44
3
10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро
#Россия
02 июня 2021, 10:33
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
1
#Россия
15 марта 2021, 14:20
1
Черчесов запретил это слово. А это? И это тоже? Тест на знание стоп-слов, которые не использует сборная России
#Станислав Черчесов
21 мая 2021, 14:58
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
11 мая 2021, 16:09
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
12 декабря 2020, 22:24
☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком
#музыка
26 ноября 2020, 19:58
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
24 ноября 2020, 21:16
Показать еще
1
2