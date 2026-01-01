Станислав Черчесов

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Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
#Станислав Черчесов
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
#Станислав Черчесов
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
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#Россия
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Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
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#Артем Дзюба
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«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
#Федор Смолов
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
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#Россия
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31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова
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#Станислав Черчесов
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Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах
#Михаил Меркулов
Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался
#Станислав Черчесов
«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной
#Станислав Черчесов
Главные выводы из выступления Черчесова: Дзюба может не сыграть за сборную, отсутствие Джанаева помешало на Евро
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#Станислав Черчесов
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Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие
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#Евро-2020
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«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
#Станислав Черчесов
«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
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#Станислав Черчесов
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Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
#РФС
Черчесов точно должен уйти?
#Станислав Черчесов
Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018
#Россия
Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
#Криштиану Роналду
Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
#Станислав Черчесов
Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ
#Алексей Миранчук
Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем
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#Федор Кудряшов
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Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
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#Станислав Черчесов
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Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
7 вопросов к игре сборной России за неделю до Евро
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#Россия
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10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро
#Россия
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
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#Россия
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Черчесов запретил это слово. А это? И это тоже? Тест на знание стоп-слов, которые не использует сборная России
#Станислав Черчесов
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком
#музыка
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов