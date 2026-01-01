Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Станислав Черчесов
Поделиться:
Станислав Черчесов
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Как Черчесов выиграл золото в «Ференцвароше»: душ из шампанского, игроки из 17 стран и запрет на слово «проблема»
#Станислав Черчесов
Почему «Ференцварош» так любит русскоязычные кадры. До Черчесова клуб общался с другим россиянином, а украинцы рулили там несколько лет
#Станислав Черчесов
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
1
#Россия
1
Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
1
#Артем Дзюба
1
«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
#Федор Смолов
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
1
#Россия
1
31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова
1
#Станислав Черчесов
1
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
2
#Россия
2
Интервью с Меркуловым – новым важным игроком России. О словах Черчесова, самокритике, «Урале» и книгах
#Михаил Меркулов
Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался
#Станислав Черчесов
«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной
#Станислав Черчесов
Главные выводы из выступления Черчесова: Дзюба может не сыграть за сборную, отсутствие Джанаева помешало на Евро
1
#Станислав Черчесов
1
Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие
1
#Евро-2020
1
«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
#Станислав Черчесов
«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
3
#Станислав Черчесов
3
Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
#РФС
Черчесов точно должен уйти?
#Станислав Черчесов
Как Россия изменилась за три года после ЧМ-2018
#Россия
Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
#Криштиану Роналду
Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
#Станислав Черчесов
Черчесов часто терзал Миранчука в запасе и отбивался от слов про «золотой актив». Теперь Миранчук засиял в ответ
#Алексей Миранчук
Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем
3
#Федор Кудряшов
3
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
2
#Станислав Черчесов
2
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
#Денис Черышев
7 вопросов к игре сборной России за неделю до Евро
3
#Россия
3
10 важных россиян, которые не попали в сборную на Евро
#Россия
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
1
#Россия
1
Черчесов запретил это слово. А это? И это тоже? Тест на знание стоп-слов, которые не использует сборная России
#Станислав Черчесов
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
☕️ «Я сижу пью чай. Я золотой актив!» Леван Горозия поддержал Миранчуков и Чалова треком
#музыка
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
#Станислав Черчесов
Показать еще
1
2