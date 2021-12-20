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Станислав Черчесов
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Станислав Черчесов
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Футбол
Черчесов – главный тренер «Ференцвароша»
#Станислав Черчесов
20 декабря 2021, 16:01
1
Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба
#Станислав Черчесов
19 декабря 2021, 17:20
1
Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
14 ноября 2021, 11:58
Футбол
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
#Россия
09 октября 2021, 02:35
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
31 августа 2021, 17:54
Футбол
«Есть причина, о которой мне никто не говорит». Гильерме объяснил, почему не попал на Евро-2020
#Гильерме
17 июля 2021, 18:26
Футбол
Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России – это подтвердил президент РФС Дюков
#Станислав Черчесов
15 июля 2021, 13:38
Футбол
Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта
#Станислав Черчесов
08 июля 2021, 17:00
Футбол
РФС расторг контракт с Черчесовым
#Станислав Черчесов
08 июля 2021, 15:56
Футбол
Пресс-конференцию Черчесова 2 июля в 12:00 будет транслировать «Матч ТВ»
#Станислав Черчесов
01 июля 2021, 21:52
Футбол
Черчесов выступил перед техкомом РФС: «ответственности с себя не снимаю», «не хватило куража», «функционально команда была готова хорошо»
#Станислав Черчесов
30 июня 2021, 16:26
Футбол
Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
#Станислав Черчесов
30 июня 2021, 15:05
Футбол
Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
#Россия
22 июня 2021, 01:46
Футбол
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
#Станислав Черчесов
22 июня 2021, 00:05
Футбол
Черчесов – о выборе вратаря на игру с Финляндией: «Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял»
#Россия
16 июня 2021, 19:14
Футбол
Россия во второй раз заменила вратаря на крупном турнире после 1-го тура. В прошлый раз меняли Черчесова – в 1996-м
#Евро-2020
16 июня 2021, 15:59
Футбол
Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией
#Александр Жиров
28 марта 2021, 12:49
Футбол
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
#Станислав Черчесов
27 марта 2021, 19:47
Футбол
Дзюба останется капитаном сборной России
#Россия
10 марта 2021, 19:33
Футбол
Черчесов попросил о переносе 23-го тура РПЛ. Сразу после него сборная проведет три матча
#Станислав Черчесов
22 декабря 2020, 16:10
Футбол
«Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия». Черчесов ответил ЦСКА
#Станислав Черчесов
29 ноября 2020, 11:02
Футбол
«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА отреагировал на интервью Черчесова
#ЦСКА
25 ноября 2020, 16:04
Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
19 ноября 2020, 03:05
Футбол
Прогноз на матч Сербия – Россия
#Россия
18 ноября 2020, 10:32
Футбол
Прогноз на матч Турция – Россия
#Лига наций
15 ноября 2020, 11:37
Футбол
«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео
#Артем Дзюба
09 ноября 2020, 00:13
Футбол
Дзюба выйдет в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром», но без капитанской повязки
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 18:10
Футбол
Bazа: телефон Дзюбы взломали несколько недель назад
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 15:22
Футбол
Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 14:18
Футбол
Заболотного впервые за два года вызовут в сборную России. У него три гола в 12 матчах в этом сезоне РПЛ
#Антон Заболотный
01 ноября 2020, 13:20
Футбол
Сын Черчесова получил удар в челюсть с колена в матче ПФЛ – его унесли на носилках. Сейчас он в сознании
#Станислав Черчесов
18 октября 2020, 17:35
Футбол
Оздоев забил четвертый гол за сборную России. Все – при Черчесове
#Магомед Оздоев
06 сентября 2020, 19:40
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных игроков сборной России
#Юрий Жирков
04 сентября 2020, 09:08
Футбол
«У нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили». Соболев – о конфликте с Дзюбой
#Александр Соболев
29 августа 2020, 14:07
Футбол
Соболев сказал Черчесову, что решил конфликт с Дзюбой
#Александр Соболев
27 августа 2020, 16:29
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой
#Станислав Черчесов
25 августа 2020, 17:43
Футбол
Черчесов останется главным тренером сборной до декабря 2022 года
#Станислав Черчесов
12 марта 2020, 19:13
Футбол
Черчесов отшутился в ответ на вопрос о словах Уткина: «То я Дзюбу выгнал, то Габулов мой родственник»
#Станислав Черчесов
20 марта 2019, 20:10
Футбол
Уткин считает, что Черчесов причастен к конфликту «Краснодара» с Игнатьевым
#Станислав Черчесов
18 марта 2019, 14:10