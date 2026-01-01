Станислав Черчесов

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Футбол
Черчесов – главный тренер «Ференцвароша»
#Станислав Черчесов
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Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» подтвердил, что Черчесов будет следующим тренером клуба
#Станислав Черчесов
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Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
Футбол
Разница мячей России при Карпине – 5:0. При Черчесове сборная пропускала в каждом матче отбора на ЧМ-2022
#Россия
Футбол
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
#Спартак
Футбол
«Есть причина, о которой мне никто не говорит». Гильерме объяснил, почему не попал на Евро-2020
#Гильерме
Футбол
Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России – это подтвердил президент РФС Дюков
#Станислав Черчесов
Футбол
Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта
#Станислав Черчесов
Футбол
РФС расторг контракт с Черчесовым
#Станислав Черчесов
Футбол
Пресс-конференцию Черчесова 2 июля в 12:00 будет транслировать «Матч ТВ»
#Станислав Черчесов
Футбол
Черчесов выступил перед техкомом РФС: «ответственности с себя не снимаю», «не хватило куража», «функционально команда была готова хорошо»
#Станислав Черчесов
Футбол
Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
#Станислав Черчесов
Футбол
Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
#Россия
Футбол
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
#Станислав Черчесов
Футбол
Черчесов – о выборе вратаря на игру с Финляндией: «Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял»
#Россия
Футбол
Россия во второй раз заменила вратаря на крупном турнире после 1-го тура. В прошлый раз меняли Черчесова – в 1996-м
#Евро-2020
Футбол
Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией
#Александр Жиров
Футбол
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
#Станислав Черчесов
Футбол
Дзюба останется капитаном сборной России
#Россия
Футбол
Черчесов попросил о переносе 23-го тура РПЛ. Сразу после него сборная проведет три матча
#Станислав Черчесов
Футбол
«Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия». Черчесов ответил ЦСКА
#Станислав Черчесов
Футбол
«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА отреагировал на интервью Черчесова
#ЦСКА
Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
Футбол
Прогноз на матч Сербия – Россия
#Россия
Футбол
Прогноз на матч Турция – Россия
#Лига наций
Футбол
«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео
#Артем Дзюба
Футбол
Дзюба выйдет в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром», но без капитанской повязки
#Артем Дзюба
Футбол
Bazа: телефон Дзюбы взломали несколько недель назад
#Артем Дзюба
Футбол
Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной
#Артем Дзюба
Футбол
Заболотного впервые за два года вызовут в сборную России. У него три гола в 12 матчах в этом сезоне РПЛ
#Антон Заболотный
Футбол
Сын Черчесова получил удар в челюсть с колена в матче ПФЛ – его унесли на носилках. Сейчас он в сознании
#Станислав Черчесов
Футбол
Оздоев забил четвертый гол за сборную России. Все – при Черчесове
#Магомед Оздоев
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных игроков сборной России
#Юрий Жирков
Футбол
«У нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили». Соболев – о конфликте с Дзюбой
#Александр Соболев
Футбол
Соболев сказал Черчесову, что решил конфликт с Дзюбой
#Александр Соболев
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой
#Станислав Черчесов
Футбол
Черчесов останется главным тренером сборной до декабря 2022 года
#Станислав Черчесов
Футбол
Черчесов отшутился в ответ на вопрос о словах Уткина: «То я Дзюбу выгнал, то Габулов мой родственник»
#Станислав Черчесов
Футбол
Уткин считает, что Черчесов причастен к конфликту «Краснодара» с Игнатьевым
#Станислав Черчесов