Россия во второй раз заменила вратаря на крупном турнире после 1-го тура. В прошлый раз меняли Черчесова – в 1996-м

Россия заменила Антона Шунина на Матвея Сафонова перед вторым матчем на Евро-2020. В последний раз Россия делала подобную вратарскую замену на Евро-1996.

Тогда в первом туре в воротах играл Станислав Черчесов – нынешний тренер сборной.

В стартовом матче он пропустил дважды от Италии, и во второй игре его заменил Дмитрий Харин. Тот пропустил трижды от Германии.

В финальном матче групповой стадии Черчесов вернулся в ворота – Россия опять пропустила трижды.

Сафонов играл за сборную только один раз. Дебют был 1 июня в товарищеском матче с Польшей, в официальных играх он еще не играл.Шунин в первом матче против Бельгии пропустил три гола.