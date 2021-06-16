Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Россия во второй раз заменила вратаря на крупном турнире после 1-го тура. В прошлый раз меняли Черчесова – в 1996-м
27 минут назад
Россия заменила Антона Шунина на Матвея Сафонова перед вторым матчем на Евро-2020. В последний раз Россия делала подобную вратарскую замену на Евро-1996.
- Тогда в первом туре в воротах играл Станислав Черчесов – нынешний тренер сборной.
- В стартовом матче он пропустил дважды от Италии, и во второй игре его заменил Дмитрий Харин. Тот пропустил трижды от Германии.
- В финальном матче групповой стадии Черчесов вернулся в ворота – Россия опять пропустила трижды.
Сафонов играл за сборную только один раз. Дебют был 1 июня в товарищеском матче с Польшей, в официальных играх он еще не играл.Шунин в первом матче против Бельгии пропустил три гола.
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