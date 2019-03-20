Черчесов отшутился в ответ на вопрос о словах Уткина: «То я Дзюбу выгнал, то Габулов мой родственник»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча против Бельгии ответил на вопросы на пресс-конференции. На днях журналист Василий Уткин выразил мнение, что тренер может быть связан с агентом Аланом Агузаровым.



«Во-первых, я об этом просто не знаю, потому что я только заголовки вот эти читаю. Ну что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут, пишут. Ну пускай дальше пишут. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал. А он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник, поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать? Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?» – спросил Черчесов сидящего рядом Дзюбу.

«По блату? Нет», – ответил игрок.

Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта. Начало встречи – в 22:45 (МСК).

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин