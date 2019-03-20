Станислав Черчесов
Евро-2020 (квалификация)
Артем Дзюба
Россия
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#Станислав Черчесов #Россия #Артем Дзюба #Евро-2020 (квалификация)

Черчесов отшутился в ответ на вопрос о словах Уткина: «То я Дзюбу выгнал, то Габулов мой родственник»

20 марта 2019, 20:10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча против Бельгии ответил на вопросы на пресс-конференции. На днях журналист Василий Уткин выразил мнение, что тренер может быть связан с агентом Аланом Агузаровым

«Во-первых, я об этом просто не знаю, потому что я только заголовки вот эти читаю. Ну что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут, пишут. Ну пускай дальше пишут.  Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал. А он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник, поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал – тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать? Артем, ты в сборную случайно не по блату попал?» – спросил Черчесов сидящего рядом Дзюбу. 

«По блату? Нет», – ответил игрок. 

Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта. Начало встречи – в 22:45 (МСК). 

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

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