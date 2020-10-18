Сын Черчесова получил удар в челюсть с колена в матче ПФЛ – его унесли на носилках. Сейчас он в сознании

Вратарь Станислав Черчесов (сын главного тренера сборной России) на данный момент играет за «Олимп-Долгопрудный» в ПФЛ. В матче против «Родины» он получил серьезную травму.

На 21-й минуте он столкнулся с соперником, пытаясь перехватить пас в штрафную. Соперник прилетел ему коленом в голову. Черчесов так и не поднялся с газона. А с поля его вообще унесли на носилках.