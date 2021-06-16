Россия
Евро-2020
Станислав Черчесов
Матвей Сафонов
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#Россия #Евро-2020 #Станислав Черчесов #Матвей Сафонов

Черчесов – о выборе вратаря на игру с Финляндией: «Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял»

2 часа назад

Россия обыграла Финляндию на Евро-2020 (1:0). Комментарий главного тренера России Станислава Черчесова после матча:

  • О выборе вратаря. «Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения».
  • Об игре. «Наш план на игру легко читался: получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам, так как середина у финнов была насыщена. Безусловно, есть некоторые нюансы, над которыми еще предстоит работать. Мы довольны тем, что победили. Неважно, что с минимальным счетом. Это означает, что мы по-прежнему в игре».

Россия заменила вратаря после первого матча на Евро – вместо Антона Шунина вышел Матвей Сафонов. Прежде Сафонов никогда не играл в официальных матчах за сборную, а дебют состоялся две недели назад.

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Источник:
«Чемпионат»
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