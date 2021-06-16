Матвей Сафонов
Евро-2020
Россия
Финляндия
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#Матвей Сафонов #Евро-2020 #Россия #Финляндия

Сафонов впервые сыграет за сборную России в официальном матче

час назад

Матвей Сафонов выйдет в старте на игру России и Финляндии на Евро-2020. Карьера Сафонова:

  • Дебют в РПЛ – август 2017-го
  • Первый матч в группе Лиги Европы – август 2018-го
  • Первый матч в группе Лиги чемпионов – октябрь 2020-го
  • Дебют за сборную – 1 июня 2021-го
  • Первый официальный матч за сборную – 16 июня 2021-го

Сафонову 22 года, это воспитанник «Краснодара» и его основной вратарь. Он заменит в стартовом составе Антона Шунина, который играл в первом матче Евро против Бельгии (0:3). 

Источник:
Гол.ру
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