Матвей Сафонов
Евро-2020
Россия
Финляндия
Сафонов впервые сыграет за сборную России в официальном матче
час назад
Матвей Сафонов выйдет в старте на игру России и Финляндии на Евро-2020. Карьера Сафонова:
- Дебют в РПЛ – август 2017-го
- Первый матч в группе Лиги Европы – август 2018-го
- Первый матч в группе Лиги чемпионов – октябрь 2020-го
- Дебют за сборную – 1 июня 2021-го
- Первый официальный матч за сборную – 16 июня 2021-го
Сафонову 22 года, это воспитанник «Краснодара» и его основной вратарь. Он заменит в стартовом составе Антона Шунина, который играл в первом матче Евро против Бельгии (0:3).
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