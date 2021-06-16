Сафонов впервые сыграет за сборную России в официальном матче

Матвей Сафонов выйдет в старте на игру России и Финляндии на Евро-2020. Карьера Сафонова:

Дебют в РПЛ – август 2017-го

Первый матч в группе Лиги Европы – август 2018-го

Первый матч в группе Лиги чемпионов – октябрь 2020-го

Дебют за сборную – 1 июня 2021-го

Первый официальный матч за сборную – 16 июня 2021-го

Сафонову 22 года, это воспитанник «Краснодара» и его основной вратарь. Он заменит в стартовом составе Антона Шунина, который играл в первом матче Евро против Бельгии (0:3).