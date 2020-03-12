Черчесов останется главным тренером сборной до декабря 2022 года

Обновленный контракт действует с 13 марта 2020 года до 30 декабря 2022 года. Возможно продление до 31 июля 2024 года, если сборная России выйдет из группы на ЧМ-2022.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на ЕВРО-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией», – сказал об этом сам Черчесов.