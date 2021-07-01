Станислав Черчесов
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#Станислав Черчесов

Пресс-конференцию Черчесова 2 июля в 12:00 будет транслировать «Матч ТВ»

01 июля, 21:52

«Матч ТВ» подтвердил, что покажет пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова в прямом эфире.

Она состоится в пятницу, 2 июля. Начало – в 12:00 по московскому времени.

«Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – недавно заявил Черчесов.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и не вышла в плей-офф. Технический комитет РФС признал результат неудовлетворительным.

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