Пресс-конференцию Черчесова 2 июля в 12:00 будет транслировать «Матч ТВ»

«Для нас было важно сначала отчитаться на техкоме и, возможно, на Исполкоме РФС. В ближайшее время планирую ответить на вопросы журналистов», – недавно заявил Черчесов.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и не вышла в плей-офф. Технический комитет РФС признал результат неудовлетворительным.