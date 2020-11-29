«Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия». Черчесов ответил ЦСКА
В недавнем интервью для канала «Матч ТВ» Станислав Черчесов раскритиковал Федора Чалова. В ответ на это ЦСКА опубликовал такое заявление. Вот фрагмент:
«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».
Черчесов ответил ЦСКА:
«Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем.
Честно говоря, я спокойно отнёсся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали».