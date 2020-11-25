«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА отреагировал на интервью Черчесова

ЦСКА выложил на официальном сайте пресс-релиз с реакцией на интервью Станислава Черчесова телеканалу «Матч ТВ»:

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.