«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА отреагировал на интервью Черчесова
ЦСКА выложил на официальном сайте пресс-релиз с реакцией на интервью Станислава Черчесова телеканалу «Матч ТВ»:
«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.
В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.
Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».
- Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» раскритиковал многих игроков сборной России. Основные цитаты мы собрали в этом материале.
- Одна из них: «А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает».
- Федор Чалов отыграл 64 минуты в товарищеском матче с Молдавией, но не попал в заявку на игры Лиги наций. Заболотный был на поле в матче, где Россия проиграла Сербии со счетом 0:5.