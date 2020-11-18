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Станислав Черчесов
Сербия
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#Россия #Футбол #Лига наций #Станислав Черчесов #Сербия

Прогноз на матч Сербия – Россия

18 ноября, 10:32

Сербия и Россия сыграют в Лиге наций. Матч пройдет 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

Букмекерские котировки:

  • Победа Сербии – 2,80
  • Ничья – 3,35
  • Победа России – 2,70

Где смотреть матч Сербия – Россия

Впервые в этой Лиге наций Россия встретилась с Сербией в начале сентября. Тогда Россия победила – 3:1.

Россия в принципе играла с Сербией пять раз (четыре товарищеских матча): победила трижды, было две ничьи.

Перед матчем Станислав Черчесов сказал: «Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача – занять первое место».

У главного тренера Сербии Любиша Тумбаковича такие мысли: «Приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы».

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