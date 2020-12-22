Станислав Черчесов
РПЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Станислав Черчесов #Футбол #РПЛ

Черчесов попросил о переносе 23-го тура РПЛ. Сразу после него сборная проведет три матча

2 часа назад

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Станислав Черчесов обратился к клубам во время общего собрания РПЛ. Так итог его просьбы описан на официальном сайте РПЛ: «Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Тинькофф РПЛ».

23-й тур РПЛ предварительно запланирован на 20-21 марта. Уже 24 марта Россия проведет гостевой матч с Мальтой в отборе к чемпионату мира. 27 марта будет домашняя игра со Словенией, 30 марта – матч против Словакии.

Сейчас РПЛ ушла на зимний перерыв. В чемпионате сыграно 19 туров. «Зенит» – лидер.

Турнирная таблица РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает». Черчесов объяснился после Сербии
Как бан русского спорта повлияет на футбол. Почему Евро и ЧМ живут по разным правилам? А что с ЛЧ?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Станислав Черчесов
#Футбол
#РПЛ