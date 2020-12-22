Черчесов попросил о переносе 23-го тура РПЛ. Сразу после него сборная проведет три матча

Станислав Черчесов обратился к клубам во время общего собрания РПЛ. Так итог его просьбы описан на официальном сайте РПЛ: «Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд Тинькофф РПЛ».

23-й тур РПЛ предварительно запланирован на 20-21 марта. Уже 24 марта Россия проведет гостевой матч с Мальтой в отборе к чемпионату мира. 27 марта будет домашняя игра со Словенией, 30 марта – матч против Словакии.

Сейчас РПЛ ушла на зимний перерыв. В чемпионате сыграно 19 туров. «Зенит» – лидер.

Турнирная таблица РПЛ