Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией

Станислав Черчесов вызвал Александра Жирова из «Зандхаузена» на матчи сборной России с Мальтой, Словений и Словакией. Для этого Жиров даже напрямую вылетал на Мальту из Германии.

Статистика Жирова во встречах против Мальты и Словении:

0 минут на поле.

90 минут на скамейке.

В матче с Мальтой он не попал в заявку.

Матч со Словакией Жиров пропустит (потому что между Словакией и Германией есть ограничения с точки зрения въезда и выезда). Это официально подтвердила сборная России. Жиров уже уехал из расположения сборной.