Александр Жиров
ЧМ-2022
Футбол
Станислав Черчесов
Россия
Зандхаузен
Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией
час назад
Станислав Черчесов вызвал Александра Жирова из «Зандхаузена» на матчи сборной России с Мальтой, Словений и Словакией. Для этого Жиров даже напрямую вылетал на Мальту из Германии.
Статистика Жирова во встречах против Мальты и Словении:
- 0 минут на поле.
- 90 минут на скамейке.
- В матче с Мальтой он не попал в заявку.
Матч со Словакией Жиров пропустит (потому что между Словакией и Германией есть ограничения с точки зрения въезда и выезда). Это официально подтвердила сборная России. Жиров уже уехал из расположения сборной.
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