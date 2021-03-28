Александр Жиров
ЧМ-2022
Футбол
Станислав Черчесов
Россия
Зандхаузен
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#Александр Жиров #Россия #Футбол #ЧМ-2022 #Станислав Черчесов #Зандхаузен

Жиров покинул расположение сборной России. Все из-за коронавирусных ограничений между Словакией и Германией

час назад

Станислав Черчесов вызвал Александра Жирова из «Зандхаузена» на матчи сборной России с Мальтой, Словений и Словакией. Для этого Жиров даже напрямую вылетал на Мальту из Германии.

Статистика Жирова во встречах против Мальты и Словении:

  • 0 минут на поле.
  • 90 минут на скамейке.
  • В матче с Мальтой он не попал в заявку.

Матч со Словакией Жиров пропустит (потому что между Словакией и Германией есть ограничения с точки зрения въезда и выезда). Это официально подтвердила сборная России. Жиров уже уехал из расположения сборной.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер сборной России
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