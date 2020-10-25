Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник

В перерыве тренер Гейджи сказал ему продолжать давить лоу-киками: «Не ленись, и ты выбьешь из-под него переднюю ногу». Дополнительный смысл внес Дэйна Уайт, который после боя сказал: за три недели до этого Хабиб сломал ногу и лежал в больнице.

Второй раунд. Первая минута прошла в стойке, и Гейджи бил болезненными лоу-киками. На второй минуте Хабиб пропустил один из них, но провел тейкдаун, закинул ноги на шею Гейджи и задушил треугольником.

Рефери Джейсон Герцог не сразу заметил, что Гейджи постучал о сдаче. Хабиб показал об этом взглядом – Гейджи несколько минут отходил после удушения.