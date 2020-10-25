Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254, защитил титул чемпиона в легком весе и получил бонус за лучшее выступление вечера. На это он потратил 6 минут 36 секунд.
Как это получилось?
Первый раунд. Начало боя прошло в центре октагона на дистанции. Больше минуты Хабиб не наносил ударов, а Гейджи несколько раз отвечал лоу-киками и попадал по лицу. На третьей минуте Хабиб плотно пробил с колена.
Раунд прошел в стойке. Первый тейкдаун Хабиб провел на пятой минуте. В конце первой пятиминутки он пытался провести болевой прием, но не закончил рычаг локтя правой руки из-за окончания раунда.
Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
В перерыве тренер Гейджи сказал ему продолжать давить лоу-киками: «Не ленись, и ты выбьешь из-под него переднюю ногу». Дополнительный смысл внес Дэйна Уайт, который после боя сказал: за три недели до этого Хабиб сломал ногу и лежал в больнице.
Второй раунд. Первая минута прошла в стойке, и Гейджи бил болезненными лоу-киками. На второй минуте Хабиб пропустил один из них, но провел тейкдаун, закинул ноги на шею Гейджи и задушил треугольником.
Рефери Джейсон Герцог не сразу заметил, что Гейджи постучал о сдаче. Хабиб показал об этом взглядом – Гейджи несколько минут отходил после удушения.
Итог. Гейджи перебил Хабиба по количеству ударов – 29:26. 52% Гейджи направил на ноги, 41% – в голову. У Хабиба почти 70% ударов летело в голову Гейджи и прошло два тейкдауна, один из которых закончился удушающим приемом и победой.
🦅 29:0 и статус непобежденного.