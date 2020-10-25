Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
Дэйна Уайт
Джастин Гейджи
Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи
14 часов назад
Хабиб победил Гейджи во втором раунде (благодаря удушающему приему). Этот бой стал последним в его карьере. После него он сказал: пообещал маме, что больше не будет драться и сдержит обещание.
Уже после этого поединка глава UFC Дэйна Уайт сказал, что за три недели до боя Хабиб сломал ногу:
«Кажется, три недели назад он сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол».
Что известно о подготовке Хабиба к бою с Гейджи:
- У его брата Умара за неделю до боя нашли стафилококковую инфекцию (была температура и рвота). Из-за этого отменился бой с казахстанцем Сергеем Морозовым в UFC.
- По проблемам Хабиба со здоровьем не было ничего. Не говорил он сам, ничего не было от его окружения.
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