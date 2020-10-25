Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи

Хабиб победил Гейджи во втором раунде (благодаря удушающему приему). Этот бой стал последним в его карьере. После него он сказал: пообещал маме, что больше не будет драться и сдержит обещание.

Уже после этого поединка глава UFC Дэйна Уайт сказал, что за три недели до боя Хабиб сломал ногу:

«Кажется, три недели назад он сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол».

Что известно о подготовке Хабиба к бою с Гейджи: