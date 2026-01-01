Джастин Гейджи

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MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая
#Чарльз Оливейра
MMA
Где смотреть бой Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Гейджи – Чендлер на UFC 268
#UFC 268
MMA
Дэйна Уайт встретился с Хабибом. До этого он говорил, что хочет, чтобы тот возобновил карьеру
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб показал перелом, который получил за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек
#Хабиб – Гейджи
MMA
Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба
#Хабиб – Гейджи
MMA
«Всю свою жизнь я был на матах». Мотивационная речь Хабиба в отеле после боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб сломал ногу за три недели до боя с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб завершил карьеру в UFC
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб победил Гейджи на турнире UFC 254. Он защитил титул чемпиона в легком весе
#Хабиб – Гейджи
MMA
Результаты UFC 254. Все бои
#UFC 254
MMA
Хабиб приехал на бой с Гейджи в кортеже из трех черных джипов с полицейской охраной
#Хабиб – Гейджи
MMA
Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице
#Али Абдель-Азиз
MMA
Хабиб сбросил 8,5 кг перед боем с Джастином Гейджи
#Хабиб – Гейджи
MMA
Дуэль взглядов Хабиб – Гейджи на взвешивании UFC 254: оба в головных уборах и пожали руки
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб и Гейджи показали одинаковый вес на взвешивании
#UFC 254
MMA
Состоялась дуэль взглядов между Хабибом и Гейджи перед UFC 254
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб – о Гейджи: «Он и Конор – наиболее опасны в первом раунде. Дальше – попроще»
#Хабиб – Гейджи
MMA
Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября
#Хабиб – Гейджи
1
MMA
UFC показал новый проморолик боя Хабиб – Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб сказал, что его не интересует бой с Фергюсоном
#Хабиб Нурмагомедов
1
MMA
Бой Хабиба с Гейджи пройдет 24 октября
#UFC
1
MMA
Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором
#Джастин Гейджи
MMA
Уайт ждет боя Хабиб – Гейджи летом
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб спросил подписчиков, когда ему подраться с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Гейджи победил Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе
#Джастин Гейджи
MMA
Победитель боя Фергюсон – Гейджи станет соперником Хабиба осенью
#UFC
1
MMA
Фергюсон все равно сделал нужный вес, хотя бой с Гейджи перенесли
#Тони Фергюсон
MMA
Фергюсон и Гейджи подерутся на частном острове. Об этом рассказал президент UFC
#UFC
MMA
UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гейджи
#Тони Фергюсон
MMA
Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба
#Дэйна Уайт