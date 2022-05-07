UFC 274
UFC
Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
Оливейра – Гейджи
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
Турнир UFC 274 состоится в ночь с 7 на 8 мая 2022 года. Ивент пройдет в США на Talking Stick Resort Arena. Там запланированы два титульных боя, но по одному есть пояснения.
Чарльз Оливейра не сделал нужный вес перед UFC 274. В случае его победы пояс чемпиона UFC в легком весе останется вакантным. Если победит Джастин Гейджи, то чемпионом станет он.
Роуз Намаюнас и Карла Эспарза проведут титульный бой в женском минимальном весе. Это со-главный поединок турнира UFC 274.
Какие еще бои пройдут на турнире UFC 274:
Основной кард
- Оливейра – Гейджи;
- Намаюнас – Эспарза;
- Чендлер – Фергюсон;
- Руа – Сент Прю;
- Серроне – Лаузон.
Прелимы
- Браун – Уилльямс;
- Триналдо – Робертс;
- Чиассон – Дюмонт Виана;
- Ройвал – Шнелл.
Ранние прелимы
- Иванов – Де Лима;
- Фиальо – Прохазка;
- Кортез – Гатто;
- Карнелосси – Годинез;
- Ньюсон – Гарсия.
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые