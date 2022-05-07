UFC 274
UFC
Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
Оливейра – Гейджи
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#UFC 274 #UFC #Джастин Гейджи #Чарльз Оливейра #Оливейра – Гейджи

Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон

Турнир UFC 274 состоится в ночь с 7 на 8 мая 2022 года. Ивент пройдет в США на Talking Stick Resort Arena. Там запланированы два титульных боя, но по одному есть пояснения.

Чарльз Оливейра не сделал нужный вес перед UFC 274. В случае его победы пояс чемпиона UFC в легком весе останется вакантным. Если победит Джастин Гейджи, то чемпионом станет он.

Роуз Намаюнас и Карла Эспарза проведут титульный бой в женском минимальном весе. Это со-главный поединок турнира UFC 274.

Какие еще бои пройдут на турнире UFC 274:

Основной кард

  • Оливейра – Гейджи;
  • Намаюнас – Эспарза;
  • Чендлер – Фергюсон;
  • Руа – Сент Прю;
  • Серроне – Лаузон.

Прелимы

  • Браун – Уилльямс;
  • Триналдо – Робертс;
  • Чиассон – Дюмонт Виана;
  • Ройвал – Шнелл.

Ранние прелимы

  • Иванов – Де Лима;
  • Фиальо – Прохазка;
  • Кортез – Гатто;
  • Карнелосси – Годинез;
  • Ньюсон – Гарсия.

Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя

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Источник:
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