Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон

Турнир UFC 274 состоится в ночь с 7 на 8 мая 2022 года. Ивент пройдет в США на Talking Stick Resort Arena. Там запланированы два титульных боя, но по одному есть пояснения.

Чарльз Оливейра не сделал нужный вес перед UFC 274. В случае его победы пояс чемпиона UFC в легком весе останется вакантным. Если победит Джастин Гейджи, то чемпионом станет он.

Роуз Намаюнас и Карла Эспарза проведут титульный бой в женском минимальном весе. Это со-главный поединок турнира UFC 274.

Какие еще бои пройдут на турнире UFC 274:

Основной кард

Оливейра – Гейджи;

Намаюнас – Эспарза;

Чендлер – Фергюсон;

Руа – Сент Прю;

Серроне – Лаузон.

Прелимы

Браун – Уилльямс;

Триналдо – Робертс;

Чиассон – Дюмонт Виана;

Ройвал – Шнелл.

Ранние прелимы

Иванов – Де Лима;

Фиальо – Прохазка;

Кортез – Гатто;

Карнелосси – Годинез;

Ньюсон – Гарсия.

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