Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая

Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи встретятся в главном бою на турнире UFC 274. До старта этого турнира Оливейра владел титулом UFC в легком весе. Гейджи был претендентом.

Перед UFC 274 Оливейра не уложился в нужный вес, поэтому он при любых раскладах потеряет титул. Если победит, пояс останется вакантным. Гейджи заберет его в случае своей победы.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию основного карда турнира UFC 274. Она начнется 8 мая в 05:00 по Москве. Бой Оливейра – Гейджи состоится 8 мая примерно в 07:30 по московскому времени.

В со-главном бою вечера сойдутся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза. Они разыграют титул в женском минимальном весе.

На этом же турнире Майкл Чендлер подерется с Тони Фергюсоном. Фергюсон подходит к этому поединку на серии из трех поражений подряд.

Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон