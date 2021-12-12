Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на UFC 269 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Он провел первую защиту титула и выиграл 10-й бой подряд. Порье и Оливейра постоянно респектовали друг другу. Когда бой закончился, они обнялись, а Порье сказал, что пожертвует 20 тысяч долларов в благотворительный фонд Оливейры.
Под UFC 269 Порье объединился с банком Second Harvest, чтобы обеспечить питанием 300 тысяч семей в Южной Луизиане, где он родился. Так фонд Порье «Хороший бой» помогает нуждающимся:
«Second Harvest помогает не только моему родному городу Лафайетт, но и 23 приходам, обеспечивая доступ к продовольствию и помощи при стихийных бедствиях сразу после ураганов и долгосрочном восстановлении в течение всего года».
Оливейра родился в Бразилии и тоже помогает месту, где вырос. Его прозвище – Do Bronx. На португальском сленге это означает, что он из фавел. Оливейра подчеркивает свое происхождение и говорит об уважении к дому:
«Я все еще живу в Висенте-де-Карвальо, но в другом месте – в доме чуть получше. Я всегда стараюсь добиваться улучшений для нас, но живу в сообществе. Думаю, мы должны быть там, где нам хорошо.
Вы должны быть с теми, с кем вам хорошо, независимо от того, кто вы, сколько у вас денег, кем вы хотите быть. Я знаю, откуда я пришел и куда хочу прийти, но не потому что я хочу уйти далеко и оторваться от истоков».
Оливейра помогает с продовольствием семьям в фавелах и сам разносит им еду в дома:
Так Оливейра говорит о помощи другим: «Не считаю себя знаменитостью. Я нормальный человек, который думает о том, как помочь другим, ведь мне тоже помогли. Обычно говорю, что фавелы делают для фавел. Нет человека со стороны, который бы приехал и захотел это сделать, поэтому фавелы должна делать для фавел. Это помощь друг другу.
Помогаю всем, чем могу. У меня есть влиятельные друзья, которые не хотят показываться, но помогают продуктовыми корзинами, поэтому мы берем и развозим их. Я трачу собственные деньги, покупаю базовые продуктовые корзины, а потом мы передаем их в фавелы.
Я доставляю их до дверей каждого, потому что, к сожалению, в общине есть много нуждающихся и голодных. Иногда три или четыре человека из одного дома забирают все. Поэтому я предпочитаю доставлять от двери к двери, от дома к дому. Всегда стараюсь помочь детям, чтобы они были счастливы».
В феврале-2021 в общине Прайнха сгорели несколько домов. Оливейра написал в инстаграме, что пострадавшие семьи нуждаются в пожертвованиях:
С друзьями Оливейра развозил пасхальные яйца для детей: