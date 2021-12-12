Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд

Под UFC 269 Порье объединился с банком Second Harvest, чтобы обеспечить питанием 300 тысяч семей в Южной Луизиане, где он родился. Так фонд Порье «Хороший бой» помогает нуждающимся:

«Second Harvest помогает не только моему родному городу Лафайетт, но и 23 приходам, обеспечивая доступ к продовольствию и помощи при стихийных бедствиях сразу после ураганов и долгосрочном восстановлении в течение всего года».

Оливейра родился в Бразилии и тоже помогает месту, где вырос. Его прозвище – Do Bronx. На португальском сленге это означает, что он из фавел. Оливейра подчеркивает свое происхождение и говорит об уважении к дому:

«Я все еще живу в Висенте-де-Карвальо, но в другом месте – в доме чуть получше. Я всегда стараюсь добиваться улучшений для нас, но живу в сообществе. Думаю, мы должны быть там, где нам хорошо.

Вы должны быть с теми, с кем вам хорошо, независимо от того, кто вы, сколько у вас денег, кем вы хотите быть. Я знаю, откуда я пришел и куда хочу прийти, но не потому что я хочу уйти далеко и оторваться от истоков».

Оливейра помогает с продовольствием семьям в фавелах и сам разносит им еду в дома: