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Джастин Гейджи
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#Тони Фергюсон #UFC #Джастин Гейджи

UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гейджи

06 апреля, 23:37

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Главный бой UFC 249 состоится между Тони Фергюсном и Джастином Гейджи 18 апреля. Гейджи заменит Хабиба Нурмагомедова. Это официально.

Подтверждение от президента UFC Дэйны Уайта: «Бой подписан на 100%. Смотрите в прямом эфире ESPN где-то на планете Земля! Фергюсон против Гейджи 18 апреля за пояс временного чемпиона легкого дивизиона».

Где именно пройдет бой – пока неизвестно.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А бой Хабиба отменился
Президент UFC бесконечно говорил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится. Пока его отменяли 👅
Эпопея Хабиба и Фергюсона – 5 попыток за 5 лет в 5 абзацах: сломанное ребро, кровь в легких и шутки про тирамису
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