Тони Фергюсон
UFC
Джастин Гейджи
UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гейджи
06 апреля, 23:37
Главный бой UFC 249 состоится между Тони Фергюсном и Джастином Гейджи 18 апреля. Гейджи заменит Хабиба Нурмагомедова. Это официально.
Подтверждение от президента UFC Дэйны Уайта: «Бой подписан на 100%. Смотрите в прямом эфире ESPN где-то на планете Земля! Фергюсон против Гейджи 18 апреля за пояс временного чемпиона легкого дивизиона».
Где именно пройдет бой – пока неизвестно.
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