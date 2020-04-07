Фергюсон и Гейджи подерутся на частном острове. Об этом рассказал президент UFC

TMZ Sports приводит эксклюзивный разговор с Дэйной Уайтом. Президент UFC сказал, что сделка с частным островом уже близка к завершению (само место он не раскрывает). Там пройдет UFC 249 и еще несколько боев. Уайт планирует устраивать поединки каждую неделю и сделает все, чтобы безопасность бойцов не вызывала вопросы.

Так выглядят пары на UFC 249. Фергюсон против Гейджи – главный бой вечера. Все начнется 18 апреля.