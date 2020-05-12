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Уайт ждет боя Хабиб – Гейджи летом
12 мая 2020, 23:17
Слова президента UFC Дэйны Уайта передает ESPN:
«Жду, что Хабиб и Гейджи подерутся летом. Не знаю, будет ли это первым турниром на борцовском острове, но поединок пройдет там. Если вдруг ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю».
Ранее Уайт подтвердил, что следующим соперником Хабиба станет победитель боя Гейджи – Фергюсон.
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