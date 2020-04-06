Дэйна Уайт
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Хабиб Нурмагомедов
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Джастин Гейджи
Уайт сообщил, что UFC 249 состоится, но без Хабиба
06 апреля, 10:41
Фейковый аккаунт под именем журналиста Ариэля Хельвани в твиттере предположил, что президент UFC Дэйна Уайт и президент России Владимир Путин – достигли соглашения по прилету Хабиба в США для боя с Тони Фергюсоном.
«Совсем не так!!!» – отреагировал в твиттере Уайт. И добавил: «Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю полный список участников 6 апреля».
Ранее Хабиб заявил, что продолжает тренироваться дома в тренировочном зале, но не знает, где состоится бой. Ариэль Хельвани (настоящий) поделился информацией: «На UFC 249 будет бой Фергюсона и Джастина Гэтжи и пройдет он на западном побережье США».
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