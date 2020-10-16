Хабиб – Гейджи
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UFC 254
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября
16 октября, 17:02
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи проведут бой на турнире UFC 254. Он состоится 24 октября в Абу-Даби. Начало основного карда – 21:00 по московскому времени.
Во сколько будет бой Хабиба и Гейджи?
РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире. В официальном сообщении указано о начале трансляции в 22:30 по Москве.
Пресс-служба UFC в интервью ТАСС рассказывала о показе боя в кинотеатрах: «На больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге».
Посмотреть турнир UFC 254 можно и через UFC Fight Pass – там три варианта подписки.
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