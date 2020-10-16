Хабиб – Гейджи
UFC
UFC 254
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
1
#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #UFC #Джастин Гейджи #UFC 254

Во сколько бой «Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи» UFC 254: прямая трансляция 24 октября

16 октября, 17:02

твиттер РЕН ТВ

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи проведут бой на турнире UFC 254. Он состоится 24 октября в Абу-Даби. Начало основного карда – 21:00 по московскому времени.

Во сколько будет бой Хабиба и Гейджи?

РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире. В официальном сообщении указано о начале трансляции в 22:30 по Москве.

Пресс-служба UFC в интервью ТАСС рассказывала о показе боя в кинотеатрах: «На больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани, Самаре, Тюмени и Екатеринбурге».

Посмотреть турнир UFC 254 можно и через UFC Fight Pass – там три варианта подписки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные материалы вокруг этого боя
Первый бой Хабиба в UFC: задушил иранца, который не знает свой настоящий возраст
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
НИККО
21 октября, 20:46

Конор придёт?

ответить
Все теги
#Хабиб – Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
#UFC
#Джастин Гейджи
#UFC 254