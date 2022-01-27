UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая

Чарьлз Оливейра проведет защиту пояса в легком весе против Джастина Гейджи 7 мая. Об этом президент UFC рассказал в интервью ESPN.

Официально о бое еще не объявлено. ESPN пишет, что промоушен планировал его в Рио-де-Жанейро, но его могут перенести в США.

Оливейра стал чемпионом в легком весе в мае 2021, победив Майкла Чендлера. Он взял титул, освободившийся после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. В декабре Оливейра провел защиту титула против Дастина Порье.

Для Гейджи это будет первый поединок за титул после проигранного боя с Нурмагомедовым в октябре 2020-го. Нурмагомедов тогда победил удушающим приемом во втором раунде, а после победы объявил о завершении карьеры.