Чарльз Оливейра
Джастин Гейджи
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#Чарльз Оливейра #Джастин Гейджи

UFC анонсировал титульный бой Оливейры и Гейджи 7 мая

10 часов назад

Чарьлз Оливейра проведет защиту пояса в легком весе против Джастина Гейджи 7 мая. Об этом президент UFC рассказал в интервью ESPN.

Официально о бое еще не объявлено. ESPN пишет, что промоушен планировал его в Рио-де-Жанейро, но его могут перенести в США.

Оливейра стал чемпионом в легком весе в мае 2021, победив Майкла Чендлера. Он взял титул, освободившийся после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. В декабре Оливейра провел защиту титула против Дастина Порье.

Для Гейджи это будет первый поединок за титул после проигранного боя с Нурмагомедовым в октябре 2020-го. Нурмагомедов тогда победил удушающим приемом во втором раунде, а после победы объявил о завершении карьеры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
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