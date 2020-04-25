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Тони Фергюсон
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Победитель боя Фергюсон – Гейджи станет соперником Хабиба осенью
25 апреля 2020, 10:01
9 мая во Флориде пройдет UFC 249, где все-таки встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи.
«Бой Фергюсона и Гейджи – один из самых жестких поединков, которые вы увидите. Я могу это гарантировать. Бой получится невероятным. Победитель сразится с Хабибом за титул. Хабиб вернется в сентябре-октябре», – рассказал президент UFC Дэйна Уайт.
Комментарии (1)
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25 апреля 2020, 11:17
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Ленин отменил деньги....Всё замерло...Началась разруха...102 года разрухи
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