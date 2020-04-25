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Хабиб Нурмагомедов
Тони Фергюсон
Джастин Гейджи
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#UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Джастин Гейджи #Тони Фергюсон

Победитель боя Фергюсон – Гейджи станет соперником Хабиба осенью

25 апреля 2020, 10:01

9 мая во Флориде пройдет UFC 249, где все-таки встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гейджи.

«Бой Фергюсона и Гейджи – один из самых жестких поединков, которые вы увидите. Я могу это гарантировать. Бой получится невероятным. Победитель сразится с Хабибом за титул. Хабиб вернется в сентябре-октябре», – рассказал президент UFC Дэйна Уайт. 

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Комментарии (1)
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Виталий Конеев
25 апреля 2020, 11:17

Ленин отменил деньги....Всё замерло...Началась разруха...102 года разрухи

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