Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором

Джастин Гейджи дал интервью ESPN. Он откажется от поединка с Конором до боя с Хабибом – подерутся только в случае отказа самого Хабиба. Следующий бой планирует на сентябрь.

Главные цитаты:

О поединке с Хабибом: «Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас».

О вызовах Конора: «Когда я побью Хабиба, побьюсь с Конором, потому что я пытаюсь заработать. Я думаю, что он должен согласится».