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Конор Макгрегор
Хабиб – Гейджи
Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором
16 мая 2020, 12:45
Джастин Гейджи дал интервью ESPN. Он откажется от поединка с Конором до боя с Хабибом – подерутся только в случае отказа самого Хабиба. Следующий бой планирует на сентябрь.
Главные цитаты:
О поединке с Хабибом: «Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас».
О вызовах Конора: «Когда я побью Хабиба, побьюсь с Конором, потому что я пытаюсь заработать. Я думаю, что он должен согласится».
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