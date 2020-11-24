Хабиб Нурмагомедов
Дэйна Уайт
Джастин Гейджи
Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»
вчера, 22:27
Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме запись: свое фото + подпись «Скоро увидимся, Дэйна Уайт».
Уайт ответил двумя эмодзи кулака.
- Нурмагомедов сказал, что завершает карьеру после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 24 октября.
- Уайт говорил, что Хабиб точно вернется.
- Но Нурмагомедов отрицал возвращение: «Цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».
- В планах Хабиба – заняться сельским хозяйством и защитить диплом. Еще он запустил виртуальный оператор связи.
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