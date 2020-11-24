Хабиб Нурмагомедов
Дэйна Уайт
Джастин Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #Джастин Гейджи #Дэйна Уайт

Хабиб в инстаграме: «Скоро увидимся, Дэйна Уайт»

вчера, 22:27

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме запись: свое фото + подпись «Скоро увидимся, Дэйна Уайт».

Уайт ответил двумя эмодзи кулака.

  • Нурмагомедов сказал, что завершает карьеру после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 24 октября.
  • Уайт говорил, что Хабиб точно вернется.
  • Но Нурмагомедов отрицал возвращение: «Цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».
  • В планах Хабиба – заняться сельским хозяйством и защитить диплом. Еще он запустил виртуальный оператор связи.
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