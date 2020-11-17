Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб запустит виртуальный оператор связи
17 ноября, 23:38
Хабиб стал совладельцем и лицом мобильного виртуального оператора Eagle Mobile, но в операционной деятельности компании он не станет участвовать. Что известно по теме:
- Запуск на сетях Tele2.
- Старт в пилотном режиме намечен на декабрь.
- Первая точка – Москва.
- План на 2021-й – функционировать в 15 регионах России. На 2023-й – накопить абонентскую базу в два миллиона человек.
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