Хабиб Нурмагомедов
MMA
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA

Хабиб подтвердил, что не возобновит карьеру: «Нет соревновательного интереса»

19 ноября, 19:50

Хабиб Нурмагомедов рассказал о дальнейших планах на встрече с молодежью в Дербенте:

💬«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию».

💬«Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы».

💬«Хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно».

💬«Цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

Хабиб завершил карьеру, победив Джастина Гейджи на UFC 254.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Чем еще занимался по окончании карьеры
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона
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