Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание

Оливейра уже имел проблемы с весом в UFC – и не закрепился в любимой категории

Мы нашли у Чарльза Оливейры несколько проблемных боев. Изначально Оливейра выступал в UFC в легкой категории, но спустился в полулегкую. И сразу получил проблемы с весом перед боем с Кабом Свонсоном. Всего было четыре боя, где Оливейра не выполнял весовые показатели. Последний – с Рикардо Ламосом в 2016 году. Какие это были бои и результаты Оливейры в них:

Каб Свонсон – поражение;

Джереми Стивенс – победа;

Майлс Джури – победа;

Рикардо Ламас – поражение.

Оливейра всегда мечтал выступать именно в полулегком весе UFC – том самом, где доминируют Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Так он однажды рассказывал о своих желаниях: «У меня есть отличный тренажерный зал и профессиональные ребята, которые мне помогают. В последние два раза возникли проблемы, но я хочу вернуться в ту весовую категорию».

Обычно UFC считает вес в фунтах – эту историю в них покажем и мы. Именно по бою с Ламосом из 2016-го известны весовые проблемы Оливейры. Тогда он показал вес 155 фунтов и превысил максимальную границу сразу на десять фунтов. Потом оправдывал это тем, что принял приглашение всего за 19 дней до боя, не тренировался и едва восстановился после травмы.