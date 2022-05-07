Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи стали соперниками по историческому бою на турнире UFC 274. Оливейра потерял титул еще до официальной защиты, когда провалил процедуру взвешивания. Ему надо было показать вес 70,3 кг, но весы с Оливейрой остановились на отметке 70,5 кг. Не помог даже дополнительный час на сгонку веса от руководства промоушена.
Впервые в истории UFC чемпион отдал пояс из-за лишней пары сотен граммов веса. Это предусмотрено регламентом. Бойцы на этом турнире параллельно жаловались на неправильную настройку весов, но Оливейре их претензии не помогли. Сам он еще за сутки до церемонии взвешивания анонсировал завершение сгонки. И очень удивился, когда не уложился в показатели.
Оливейра уже имел проблемы с весом в UFC – и не закрепился в любимой категории
Мы нашли у Чарльза Оливейры несколько проблемных боев. Изначально Оливейра выступал в UFC в легкой категории, но спустился в полулегкую. И сразу получил проблемы с весом перед боем с Кабом Свонсоном. Всего было четыре боя, где Оливейра не выполнял весовые показатели. Последний – с Рикардо Ламосом в 2016 году. Какие это были бои и результаты Оливейры в них:
- Каб Свонсон – поражение;
- Джереми Стивенс – победа;
- Майлс Джури – победа;
- Рикардо Ламас – поражение.
Оливейра всегда мечтал выступать именно в полулегком весе UFC – том самом, где доминируют Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Так он однажды рассказывал о своих желаниях: «У меня есть отличный тренажерный зал и профессиональные ребята, которые мне помогают. В последние два раза возникли проблемы, но я хочу вернуться в ту весовую категорию».
Обычно UFC считает вес в фунтах – эту историю в них покажем и мы. Именно по бою с Ламосом из 2016-го известны весовые проблемы Оливейры. Тогда он показал вес 155 фунтов и превысил максимальную границу сразу на десять фунтов. Потом оправдывал это тем, что принял приглашение всего за 19 дней до боя, не тренировался и едва восстановился после травмы.
Почему Оливейре так нравился полулегкий вес? Ответ давал он сам еще в 2012 году. Против полулегковесов Оливейра чувствовал себя больше и легче – сказывался и его рост. Но позже он советовался с командой и говорил публично уже другие выводы. Легкий вес лучше для его тела (потому что не надо много сгонять). Выделял и другой плюс – лучшую производительность.
Какие еще проблемы и мечты были у Чарльза Оливейры в UFC
В 2014 году работа с весом стала для Оливейры совсем тяжелым испытанием. Тогда у него планировался реванш с Ником Ленцем. Оливейра отказался от него всего за несколько часов до старта поединка, хотя процедуру взвешивания он уже прошел. В день боя Оливейра просто лежал с высокой температурой и не мог подняться: «Я старался набрать вес к бою, но это невозможно».
Стандартное наказание от UFC за проблемы с процедурой взвешивания – лишение 30% от гонорара за бой. Через такое проходил и Оливейра. Только подобные проблемы не беспокоили его уже почти шесть лет – их Оливейра провел в легком весе. Он выдал серию из десяти победных боев в UFC и пришел к титулу. В декабре 2021 года Оливейра даже защитил пояс в бою с Порье.
Тони Фергюсон чуть раньше припоминал Оливейре его проблемы с весом из прошлого. Даже заранее отказывался выходить с ним на бой, если Оливейра не уложится в весовые показатели. Тогда все обошлось: Оливейра вовремя похудел и в итоге победил Фергюсона единогласным судейским решением. Это был его предпоследний бой на пути к чемпионскому поясу в UFC.
Сейчас у Оливейры поменялось карьерное восприятие: он не думает о возвращении в полулегкий вес. Учитывая проблемы со сгонкой перед боем с Гейджи, это уже и фактически невозможно. Но закрываться от этого навсегда он не хочет. Так Оливейра утверждал в 2021 году: «Я все еще чувствую себя полулегковесом. Если Дэйна позволит вернуться туда и победить, я согласен».
Куда реальнее выглядит другой сценарий – его Оливейра уже проговаривал для всех. Он хотел бы подняться в полусредний вес и подраться с Камару Усманом. В такой ситуации проблемы со сгонкой наоборот пошли бы ему в плюс. Камару Усман идет по карьере со статистикой 20-1. Его единственное поражение случилось в 2013 году, когда Усман еще не выступал в UFC.