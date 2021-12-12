Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269
Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на турнире UFC 269. В этом бою он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой Оливейра – Порье был главным в основном карде. В нем Оливейра продлил победную серию в легком весе до десяти боев. Ислам Махачев имеет девять побед и остается его ближайшим преследователем. Остальные – еще меньше.
Сразу после поединка Оливейра – Порье случилась денежная история с пожертвованием. Бойцы договорились, что Дастин Порье отдаст 20 тысяч долларов в фонд Оливейры. Сам Оливейра много помогает людям и помогает им финансово. Мы подробно рассказали об этом в отдельном материале. На подобные цели наверняка пойдет и заработок Оливейры от этого боя.
Сайт Sporting News писал, что Оливейра и Порье заработают за титульный бой от 500 тысяч до миллиона долларов. Эти выводы сделаны на основе их доходов за предыдущие бои. Такую же информацию писалAS. Все гипотетические данные были опубликованы еще перед началом поединка. Но сейчас мелькают уточненные инсайды и даже информация от UFC.
Мы на «Голе» не любим инсайдерскую информацию, потому что она не всегда подтверждается. В случае с UFC к подобным данным тоже надо относиться настороженно. Ислам Махачев однажды рассказывал, что цифры в СМИ почти никогда не совпадали с его реальными доходами. Но официально бойцы не могут раскрывать финансы, поэтому здесь мы ориентируемся на инсайды.
От UFC известно, что к предполагаемой сумме для Оливейры добавятся 50 тысяч долларов за выступление вечера. Sportszion пишет, что весь доход Оливейры оценивается в районе 1,5 млн долларов. Эта сумма складывается из нескольких составляющих: зарплата (750 тысяч долларов) + бонус за победу (примерно столько же) + спонсорские деньги (42 тысячи) + бонусы от UFC.
В общий доход бойцов за поединки в UFC входит еще и бонус от продажи платных трансляций. Обычно эта сумма не раскрывается, а сами бойцы узнают ее намного позднее. У каждого из них прописан определенный процент, который тот получает от общего дохода UFC. Подробно об этом взаимодействии с промоушеном мы рассказывали в материале о прошлых доходах Оливейры.
Чарльз Оливейра давал интересную информацию о бонусах от UFC. Учитывая поединок против Порье, он рекордные 17 раз получал бонусные деньги за выступления в турнирах. И это были совсем не те 50 тысяч долларов, которые анонсирует UFC. Около 30% от этой суммы достаются команде, еще 12-15% идут в качестве налога для штата, потом к ним добавляются другие вычеты.
Оливейра утверждает, что из каждого бонуса ему доставались максимум 15 тысяч долларов. Основным доходом он называет именно процент от денег за трансляции, но только взятие пояса позволило ему выйти на нормальные деньги. Ключевая цитата Оливейры: «Прочитал, что мне заплатили около 900 тысяч долларов. Если это правда, то до меня не дошло. Меня грабят!»
Дастин Порье получал критику, когда выбирал трилогию с Конором вместо потенциального боя за титул. Оливейра поддерживал его в этом моменте. Объяснял, что карьера бойца слишком короткая. Сам Оливейра тоже меняет цели: «Я хотел стать чемпионом UFC. Сегодня я владею поясом и хочу зарабатывать деньги. Хочу, чтобы они появились в моем кармане».
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье