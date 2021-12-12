Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269

Чарльз Оливейра победил Дастина Порье на турнире UFC 269. В этом бою он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Бой Оливейра – Порье был главным в основном карде. В нем Оливейра продлил победную серию в легком весе до десяти боев. Ислам Махачев имеет девять побед и остается его ближайшим преследователем. Остальные – еще меньше.

Сразу после поединка Оливейра – Порье случилась денежная история с пожертвованием. Бойцы договорились, что Дастин Порье отдаст 20 тысяч долларов в фонд Оливейры. Сам Оливейра много помогает людям и помогает им финансово. Мы подробно рассказали об этом в отдельном материале. На подобные цели наверняка пойдет и заработок Оливейры от этого боя.

Сайт Sporting News писал, что Оливейра и Порье заработают за титульный бой от 500 тысяч до миллиона долларов. Эти выводы сделаны на основе их доходов за предыдущие бои. Такую же информацию писалAS. Все гипотетические данные были опубликованы еще перед началом поединка. Но сейчас мелькают уточненные инсайды и даже информация от UFC.