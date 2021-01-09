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#Даллас (х) #коронавирус #НХЛ #Хоккей

«Даллас» стартует в сезоне НХЛ не раньше 19 января. Шесть игроков сдали положительные тесты на коронавирус

5 часов назад

Шесть игроков «Далласа» сдали положительные тесты на коронавирус. Еще в клубе заболели два сотрудника.

Этот случай попадает под протокол безопасности НХЛ. Теперь «Даллас» откладывает старт сезона на неделю, заболевшие изолированы, проводится постоянное тестирование.

Сезон-2020/21 стартует 13 января. В России первый матч сезона можно посмотреть 14 января в 01:30 по московскому времени. Там сыграют «Филадельфия» и «Питтсбург».

«Даллас» – финалист НХЛ сезона-2019/20. В финале он проиграл «Тампе».

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