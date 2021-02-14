Защитник «Далласа» махнул клюшкой и спас пустые ворота. Его команда сравняла счет в ответной атаке
«Даллас» проиграл «Каролине» (3:4, бул), но заработал неожиданное очко. До середины первого периода команда проигрывала со счетом 1:3. Потом отыграла одну шайбу, а на последней минуте матча случилась комедия. Два игрока «Каролины» побежали к пустым воротам «Далласа». Когда передавали шайбу, защитник махнул клюшкой. И отбросил ее к своим партнерам.
«Даллас» побежал в ответную атаку и сразу забил. Так матч перешел в овертайм.
Миро Хейсканен – герой «Далласа» в этом эпизоде. Это 21-летний защитник из Финляндии, который даже не получил ассист за такое действие. Потому что игроки «Далласа» успели сделать пару лишних пасов перед голом. The Athletic пишет, что Хейсканен постоянно играет так агрессивно перед пустыми воротами.
Его партнер Клинберг сказал, что только Хейсканен в этом эпизоде отыграл бы именно так. Ни один хоккеист «Далласа» это не повторит. Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выступил еще мощнее: «Он не получил очков за такое действие, но это показывает его отношение к делу. Хейсканен никогда не прекращает борьбу. Это прекрасный пример».
В 21 год Хейсканен добился уникальных вещей в истории «Далласа». Клуб дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». Хейсканен набрал за плей-офф 26 очков – это лучший результат для защитника за всю историю франшизы. До этого самым большим показателем были 15 очков от Крейга Хартсбурга и 14 – от Сергея Зубова.
Хейсканен провел в этом сезоне 12 матчей, в которых отдал восемь голевых передач. У его «Далласа» дела складываются максимально плохо. Клуб идет на серии из пяти поражений подряд. В таблице дивизиона «Даллас» пока занимает шестое место. С «Каролиной» он сыграет еще несколько раз – в этом сезоне друг с другом встречаются только соперники по дивизиону.
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил