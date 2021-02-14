Защитник «Далласа» махнул клюшкой и спас пустые ворота. Его команда сравняла счет в ответной атаке

Миро Хейсканен – герой «Далласа» в этом эпизоде. Это 21-летний защитник из Финляндии, который даже не получил ассист за такое действие. Потому что игроки «Далласа» успели сделать пару лишних пасов перед голом. The Athletic пишет, что Хейсканен постоянно играет так агрессивно перед пустыми воротами.

Его партнер Клинберг сказал, что только Хейсканен в этом эпизоде отыграл бы именно так. Ни один хоккеист «Далласа» это не повторит. Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс выступил еще мощнее: «Он не получил очков за такое действие, но это показывает его отношение к делу. Хейсканен никогда не прекращает борьбу. Это прекрасный пример».

В 21 год Хейсканен добился уникальных вещей в истории «Далласа». Клуб дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе». Хейсканен набрал за плей-офф 26 очков – это лучший результат для защитника за всю историю франшизы. До этого самым большим показателем были 15 очков от Крейга Хартсбурга и 14 – от Сергея Зубова.