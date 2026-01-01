Даллас (х)

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Защитник «Далласа» махнул клюшкой и спас пустые ворота. Его команда сравняла счет в ответной атаке
#Миро Хейсканен
«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
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#Андрей Василевский
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Драма финала НХЛ – это тренер против бывшего помощника, который его обучал
#НХЛ
«Даллас» тащит русский вратарь. В этом плей-офф у него семь побед с 30+ сейвами
#Антон Худобин
Гурьянов вышиб «Калгари» четырьмя голами – по шайбе за каждый сезон в АХЛ
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#Денис Гурьянов
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7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
Радулов – эх: не забивает, наполучал штрафов, отцеплен от состава
#Александр Радулов
Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии
#Валерий Ничушкин
Ничушкин ЗАБИЛ
#Валерий Ничушкин
Вратарь «Далласа» совмещает рекорды и травмы. Команда пропускала шайбу, а он лежал на льду
#Бен Бишоп
Дикость из НХЛ: вратарь «Сент-Луиса» врезал сразу двум соперникам
#Джордан Биннингтон
Радулов с «Далласом» выбил «Нэшвилл» из плей-офф. Идеальная месть бывшей команде
#Александр Радулов