Радулов – эх: не забивает, наполучал штрафов, отцеплен от состава

Почему Радулова вывели из состава

Ни у кого нет точного ответа. У американских журналистов есть лишь теории.

Монтгомери уже оставлял Радулова в запасе в прошлом сезоне (тогда Радулов опоздал на раскатку и просидел весь матч с «Рейнджерс» на трибуне). В январе Радулов просидел вторую половину первого периода на скамейке из-за небольшого конфликта с Монтгомери.

Даже американские хоккейные журналисты толком не объясняют ситуацию в «Далласе». Монтгомери после вывода Радулова из состава сказал только: «Я думаю, что так будет лучше для нашей команды». После победы над «Виннипегом» он добавил: «Радулов – элитный игрок. Но даже ему полезно посмотреть нашу игру с трибун и сделать выводы». Радулов же отказывается от комментариев по этой ситуации.