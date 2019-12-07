Радулов – эх: не забивает, наполучал штрафов, отцеплен от состава
Последний раз Александр Радулов забивал в конце ноября – в матче против «Вегаса». В последний раз он набирал очки в том же игре. Дальше у него была четырехматчевая сухая серия, которая шла параллельно с поражениями «Далласа».
В итоге главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери отправил его в запас. Интересно, что в первом же матче без Радулова «Даллас» победил: обыграл «Виннипег» (3:2). А в этом матче забивали Джо Павелски и Джейми Бенн, у которых тоже не очень хорошая статистика в сезоне.
Почему Радулова вывели из состава
Ни у кого нет точного ответа. У американских журналистов есть лишь теории.
Монтгомери уже оставлял Радулова в запасе в прошлом сезоне (тогда Радулов опоздал на раскатку и просидел весь матч с «Рейнджерс» на трибуне). В январе Радулов просидел вторую половину первого периода на скамейке из-за небольшого конфликта с Монтгомери.
Даже американские хоккейные журналисты толком не объясняют ситуацию в «Далласе». Монтгомери после вывода Радулова из состава сказал только: «Я думаю, что так будет лучше для нашей команды». После победы над «Виннипегом» он добавил: «Радулов – элитный игрок. Но даже ему полезно посмотреть нашу игру с трибун и сделать выводы». Радулов же отказывается от комментариев по этой ситуации.
Автор The Dallas Morning News Мэттью ДеФранкс предположил, что это чисто психологический прием, чтобы взбодрить Радулова. В прошлый раз, когда Радулов пропустил матч с «Рейнджерс», он вернулся и сразу же сделал хет-трик. По мнению ДеФранкса, сейчас возможна та же ситуация. У «Далласа» был отвратительный старт (1 победа в девяти матчах), после чего «Даллас» собрался и вырулил на шестую строчку Западной конференции. Один матч на скамейке должен взбодрить Радулова, забуксовавшего в последних матчах.
Почему это странно
Мы уже писали о том, что атака «Далласа» в этом сезоне – боль, за всех отдувался Гурьянов (сейчас уже не особо). Материал опубликован 25 октября. Статистика форвардов «Далласа» с того момента:
- Александр Радулов – 17 матчей, 11 очков по «гол+пас» (7+4).
- Джейми Бенн – 18 матчей, 10 очков по «гол+пас» (5+5).
- Джо Павелски – 18 матчей, 10 очков по «гол+пас» (4+6).
- Тайлер Сегин – 18 матчей, 17 очков по «гол+пас» (4+13).
- Радек Факса – 17 матчей, 9 очков по «гол+пас» (4+5).
У Радулова не самая ужасная статистика (хотя штрафов уже на 28 минут, есть девятиматчевые и четырехматчевые серии без заброшенных шайб), но из состава вывели именно его.
По этому моменту хорошо высказался Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис: «Конечно, Саша Радулов – один из лидеров «Далласа», прекрасно его знаю. Странно все это, конечно. Смешно, что капитан «Далласа» Джейми Бенн толком ничего не забивает, но у него все хорошо, его не выводят из состава. Видимо, здесь нет ничего страшного».
В социальных сетях начались волнения по этому поводу:
«Не открепляйте Радулова! Вы реально придурки»
«Радулов откреплен? Прекратите это говорить»