Вратарь «Далласа» совмещает рекорды и травмы. Команда пропускала шайбу, а он лежал на льду

Бишоп слишком часто травмируется

В сезоне-2014/15 «Тампа» дошла до финала Кубка Стэнли. Тогда Василевский еще осваивался в НХЛ, а первым номером команды был Бишоп. «Чикаго» заслуженно выиграл серию со счетом 4:2, но все грустили из-за бесполезного героизма Бишопа. Он отыграл финал Кубка Стэнли с травмой.

Даже со всеми проблемами Бишоп способен выглядеть хорошо. В первом периоде одного из матчей финала он едва стоял, но все равно отразил 18 бросков. Тогда его травмы казались временным явлением. Сейчас это превратилось в вечный вопрос о состоянии здоровья. Оно Бишопа часто подводит.

Вот вам первый матч финала Востока сезона-2015/16 между «Тампой» и «Питсбургом». Там Бишоп получил травму лодыжки и покинул лед только с помощью носилок. «Тампа» в итоге проиграла серию. Все игры Бишоп смотрел с трибун.