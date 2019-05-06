Вратарь «Далласа» совмещает рекорды и травмы. Команда пропускала шайбу, а он лежал на льду
Бен Бишоп – высокий и качественный голкипер. Вместе с Коскиненом они делят первое место по росту среди всех вратарей в истории НХЛ (201 см). До «Далласа» Бишоп поиграл в «Сент-Луисе», «Оттаве», «Тампе» и «Лос-Анджелесе». Кубок Стэнли так и не взял, но старался.
Здесь Бишоп одновременно спасает, ошибается и успешно конкурирует с российским вратарем Худобиным. В шестой игре с «Сент-Луисом» (1:4) все повернулось в плохую сторону. Когда соперник забрасывал третью шайбу, Бишоп лежал на льду с травмой.
Бишоп слишком часто травмируется
В сезоне-2014/15 «Тампа» дошла до финала Кубка Стэнли. Тогда Василевский еще осваивался в НХЛ, а первым номером команды был Бишоп. «Чикаго» заслуженно выиграл серию со счетом 4:2, но все грустили из-за бесполезного героизма Бишопа. Он отыграл финал Кубка Стэнли с травмой.
Даже со всеми проблемами Бишоп способен выглядеть хорошо. В первом периоде одного из матчей финала он едва стоял, но все равно отразил 18 бросков. Тогда его травмы казались временным явлением. Сейчас это превратилось в вечный вопрос о состоянии здоровья. Оно Бишопа часто подводит.
Вот вам первый матч финала Востока сезона-2015/16 между «Тампой» и «Питсбургом». Там Бишоп получил травму лодыжки и покинул лед только с помощью носилок. «Тампа» в итоге проиграла серию. Все игры Бишоп смотрел с трибун.
Осенью 2016-го с Бишопом случилась мелкая неудача: он потерял два зуба, когда шайба прилетела в шлем. «Наверное, захотел быть похожим на полевых игроков – они постоянно теряют зубы. Мои просто выпали», – смеялся Бишоп.
В том сезоне в «Тампе» окончательно поняли, что перспективный Василевский лучше Бишопа. Этому способствовала очередная травма. В матче с «Детройтом» Бишоп вылетел на месяц из-за повреждения нижней части тела.
Бишопа отдали в «Лос-Анджелес», где тот отыграл несколько матчей в конце сезона. Дальше – «Даллас» и новые травмы. Тут у Бишопа не выдержала голова – шайба попала в шлем, вратаря заменили. Потом он даже проходил тестирование на сотрясение мозга.
Судьи не остановили игру, потому что шайбу контролировали хоккеисты «Сент-Луиса». Правила позволяют поступать именно так. Повреждение Бишопа оказалась несерьезным, поэтому он остался на льду до следующего гола. Дальше на лед вышел Худобин, который впервые сыграл за «Даллас» в этом плей-офф.
У Бишопа подозревали перелом ключицы. Главный тренер «Далласа» рассказал, что все нормально – серьезной травмы нет. Дальше в серии «Сент-Луиса» и «Далласа» будет седьмая игра, где снова ожидают выхода Бишопа. Травмы, падения, неудачи – все это давно вошло в его повседневную характеристику.
В 2018-м Бишоп дважды вылетал из состава по той же травме нижней части тела. Но самая необычная ситуация произошла с ним этой весной.
Бен отыграл на ноль три матча подряд (второй случай в истории «Далласа»), а потом получил травму в момент обновления клубного рекорда. Сухая серия Бишопа на момент травмы составляла 230 минут и 53 секунды.
Перед седьмой игрой серии с «Сент-Луисом» в «Далласе» особенно не беспокоятся. Даже если Бишоп опять травмируется, в команде есть надежный Худобин.
Во многом из-за личных проблем Бишопа российский вратарь продолжает обновлять личное достижение по количеству матчей в сезоне НХЛ. Включая плей-офф, их набралось уже 42.